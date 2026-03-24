Euregio il modello Trieste per l’Europa | l’Istria chiede l’adesione ufficiale

L'assemblea numero 29 del Gect celebra i successi dei progetti comuni. Kaiser premia Fedriga: "Politica lungimirante con visione europea" Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia si confermano un “modello di collaborazione” d’eccellenza in seno all’Unione Europea. È questo il messaggio emerso ieri a Trieste durante l'assemblea del Gect Euregio Senza Confini, giunta all'edizione numero 29, svoltasi alla presenza dei tre governatori Massimiliano Fedriga, Alberto Stefani (per il Veneto) e Peter Kaiser. Nato per facilitare la cooperazione transfrontaliera e interregionale, il Gruppo continua ad attuare progetti concreti per lo sviluppo dei territori e delle popolazioni di confine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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