eterno secondo

Agli ultimi Mondiali outdoor di Tokyo, lo scorso anno, Emmanouil Karalis ha provato a stargli dietro. Solo in due, nella finale maschile di salto con l’asta, avevano superato i sei metri: lui e l’altro. Karalis saltava per primo. Avendo accumulato più errori a inizio gara, pareggiare il suo risultato non avrebbe migliorato il proprio secondo posto: e allora tanto valeva rilanciare, e rilanciare ancora. Ha provato prima i 6,10m, poi i 6,15m, poi i 6,20m. L’altro continuava a riuscire, lui continuava a fallire, ma tirarsi indietro non era un’opzione. Non c’è vergogna, d’altronde, a sbattere contro i propri limiti, quando sei in finale mondiale e hai già dimostrato di essere il secondo miglior astista al mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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