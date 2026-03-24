Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 24 marzo 2026

Oggi, martedì 24 marzo 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati resi noti i numeri vincenti per entrambe le lotterie. L'estrazione ha coinvolto le rispettive marche di gioco, con i numeri estratti che sono stati comunicati immediatamente dopo la conclusione della sessione.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 24 marzo 2026. Oggi, martedì 24 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 48 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 24 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 48 d el 24 marzo 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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