Esternalizzazione dei servizi all' hotel Danieli | raggiunta l' intesa tra sindacato e azienda

La Filcams Cgil di Venezia ha annunciato ieri l’accordo che regola il passaggio dei servizi di housekeeping, guardaroba, pulizie aree comuni e stewarding Ottenuta l'applicazione piena del CCNL Turismo da parte di IVH, con sistemi trasparenti di rilevazione presenze e gestione feriestraordinari, il riconoscimento dell’anzianità convenzionale piena per tutti gli istituti e, in caso di licenziamento illegittimo, applicazione delle tutele (eventualmente art. 18 L. 3001970) calcolate sull’anzianità originaria e il transito automatico al rientro per i lavoratori assenti (maternità, malattia, infortunio, congedi). «Dopo mesi di confronto»... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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