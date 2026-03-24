Cosa: Essere e Non Essere, azione scenica di e con Pippo Di Marca e Giancarlo Dotto. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma. Sabato 28 (ore 21:00) e domenica 29 marzo 2026 (ore 17:30). Perché: Un viaggio onirico e carnale nella memoria di Carmelo Bene, guidato da uno dei protagonisti dell’avanguardia teatrale italiana. Il teatro come luogo di evocazione, di assenza e di debordante presenza. Sabato 28 e domenica 29 marzo, il Teatro di Villa Lazzaroni ospita un appuntamento imperdibile per chiunque voglia riannodare i fili con la stagione più folgorante del Novecento teatrale: Essere e Non Essere. Lo spettacolo, firmato e interpretato da Pippo Di Marca insieme a Giancarlo Dotto, non è una semplice biografia scenica, ma un atto d’amore e di testimonianza dedicato alla memoria di Carmelo Bene. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Essere e Non Essere: Pippo Di Marca omaggia Carmelo Bene

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