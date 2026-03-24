Esonerato dopo 3 mesi il club bianconero resta senza allenatore

Dopo tre mesi, il club bianconero ha deciso di esonerare l’allenatore e si trova ora senza guida tecnica. La squadra dovrà iniziare la ricerca di un nuovo allenatore per proseguire la stagione. Questa decisione segue un breve periodo di gestione da parte del tecnico precedente. La società non ha ancora comunicato i dettagli sulle prossime mosse in merito alla guida della squadra.

di Alessio Lento Nuovo cambio di guida tecnica per la squadra che, adesso, dovrà cercare un nuovo allenatore. Un altro esonero scuote il panorama calcistico, e questa volta a farne le spese è l’allenatore argentino Anselmi, che, dopo soli tre mesi alla guida del Botafogo, è stato sollevato dall’incarico. Anselmi, arrivato nel dicembre scorso in sostituzione di Davide Ancelotti, figlio del commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, non è riuscito a centrare gli obiettivi prefissati dal club. Il Botafogo, che si trova in una fase delicata della stagione, ha deciso di fare un passo indietro, nonostante le aspettative siano state alte al momento della sua assunzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esonerato dopo 3 mesi, il club bianconero resta senza allenatore Articoli correlati Leggi anche: Ruben Amorim esonerato dal Manchester United dopo solo 14 mesi: chi sarà il nuovo allenatore Tensione altissima nel club, allenatore esonerato prima della JuveL’esonero può arrivare prima della sfida con la Juve, una sfida che si preannuncia decisiva per le sorti della sua squadra. Altri aggiornamenti su Esonerato dopo Temi più discussi: Per la Cremonese è notte fonda: Nicola a rischio esonero dopo l'ennesima sconfitta. Due i nomi per sostituirlo; Roberto Donadoni esonerato dallo Spezia: l’addio amaro dopo soli quattro mesi, ora la caccia alla salvezza; Andreoletti esonerato: Lascio il Padova da salvo; Gasperini, Coppa d'Africa, Cremonese e Nba: le ultimissime. Cruzeiro, l'ex CT del Brasile esonerato dopo 3 mesi. Ora il sogno è Marcelo GallardoIl calcio brasiliano mostra ancora una volta il suo lato più spietato verso gli allenatori. Il Cruzeiro ha ufficializzato l’esonero di Tite. tuttomercatoweb.com Eziolino Capuano esonerato dal Giugliano dopo appena tre mesi: solo un punto nelle ultime 10 partiteEziolino Capuano termina dopo quasi tre mesi la sua esperienza come allenatore del Giugliano in Serie C. Il club campano esonero il vulcanico tecnico che nelle ultime 10 partite era riuscito a ... fanpage.it Donadoni esonerato dopo cinque mesi, tornava in panchina dopo 5 anni. L'ex Ct dell'Italia non allenava dal 2020 quando guidava lo Shenzhen in Cina, a chiamarlo lo scorso novembre era stato lo Spezia. Ma sotto la sua guida la formazione ligure ha raccolto - facebook.com facebook Serie B: Donadoni esonerato, D'Angelo torna sulla panchina dello Spezia. Annunciato l'esonero nel pomeriggio dopo la riunione di stamani. #ANSA x.com