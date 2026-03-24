Esclusiva | intervista a Jay-Z

Nel 2002, durante un freestyle diventato immediatamente un classico su Hot 97, Jay?Z diceva: Even in my absence, my presence is felt. That gotta tell you I’m the king, dog, if nothing else (“Anche quando non ci sono, la mia presenza si sente. E questo da solo ti dice che sono il re, fratello, più di ogni altra cosa”). Come molte delle sue barre, anche questa, a più di vent’anni di distanza, suona profetica, sospesa nel tempo, forse persino più potente oggi di allora. Mentre l’hip?hop, la cultura pop in genere e le tendenze del momento continuano a evolversi, c’è una figura centrale a cui torniamo sempre, spesso con più insistenza proprio quando lui prova ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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