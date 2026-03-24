erano temi solo nazionali niente ricadute sulla giunta

Un voto referendario e non politico. Maggioranza e opposizione, a vari livelli, l’hanno ripetuto come un mantra; chi vince adesso cambia idea e chi perde cerca di tamponare gli argini: "No, nessuna interferenza politica, si votava per una questione diversa su base nazionale – puntualizza il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, avvocato e sostenitore del ‘Sì’ sulla riforma della giustizia – Ad Ascoli il centrodestra vince col 70% di solito eppure il ‘No’ ha vinto anche lì e ha prevalso anche in altre realtà governate dalla destra come Fano e Macerata. Era tutta un’altra storia, per questo non sono assolutamente preoccupato per le eventuali ricadute sulla tenuta amministrativa della mia giunta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Oggi ci sono temi più importanti, ma per dire di che fogna è diventato X. Questo non sa la differenza fra tempo e clima, ma sente il bisogno di commentare e insultare. Ogni giorno così. Ignoranza crassa, maleducazione, irrilevanza, disagio mentale, analfabetis x.com