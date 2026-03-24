ABBONATI A DAYITALIANEWS Ventiquattro casi segnalati in diversi comuni della provincia e sei persone ricoverate, tutte in condizioni stabili. È il quadro emerso negli ultimi giorni nel territorio pontino, dove la Asl di Latina ha avviato una serie di misure per contenere la diffusione dell’ epatite A e rafforzare la tutela della salute pubblica. L’incipit. L’aumento dei contagi ha fatto scattare controlli, coordinamento sanitario e comunicazioni mirate su tutto il territorio. In provincia di Latina cresce l’attenzione per i nuovi casi di epatite A, infezione acuta del fegato causata dal virus HAV e trasmessa per via oro-fecale, attraverso acqua o alimenti contaminati oppure per contatto stretto con una persona infetta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Epatite A, salgono i casi nel territorio pontino: 24 segnalazioni e 6 ricoveri segnalati dalla ASL

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