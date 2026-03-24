Epatite A in crescita nel casertano | contagi in aumento e ristorazione in crisi

L’attenzione resta alta in provincia di Caserta, dove i contagi di epatite A continuano a crescere nel giro di pochi giorni. Secondo i dati comunicati dall’Asl, guidata dal manager Antonio Limone, si è passati da 33 a 50 casi, con un’accelerazione significativa registrata nel fine settimana: undici nuovi contagi nella sola giornata di sabato e altri tre tra domenica e la mattinata successiva. Un incremento che ha spinto le autorità sanitarie a rafforzare immediatamente le attività di sorveglianza sul territorio, intensificando il tracciamento dei contatti e i controlli lungo le filiere alimentari, in particolare quelle ittica e ortofrutticola. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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