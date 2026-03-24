Ennesimo incidente mortale a Napoli perde la vita lo studioso Italo Ferraro | polemiche sui soccorsi

Un altro grave incidente scuote il capoluogo campano a poche ore da un precedente episodio avvenuto al Corso Garibaldi. A essere investito nella serata di lunedì, lungo il Corso Vittorio Emanuele, è stato un intellettuale molto noto in città: Italo Ferraro, 85 anni, architetto, docente universitario e saggista, figura di primo piano per gli studi sulla storia urbana di Napoli, è morto dopo essere stato investito da uno scooter nella serata di lunedì, lungo il Corso Vittorio Emanuele. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. La dinamica e i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, Ferraro sarebbe stato colpito in pieno da uno scooter guidato da una giovane di circa 20 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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