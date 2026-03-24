L’Empolese Valdelsa si è confermato un’area di forte rappresentanza democratica, con risultati elettorali che hanno superato le medie nazionali. In diverse competizioni, i dati indicano una prevalenza consistente di voti a favore del partito di maggioranza, confermando una tendenza di consenso stabile tra gli elettori della zona. I risultati sono stati ufficializzati dalle autorità competenti e pubblicati sui canali istituzionali.

Empolese Valdelsa, 24 marzo 2026 – L’ Empolese Valdelsa si è confermato il fortino dem, nonostante l’onda lunga delle elezioni regionali che ha lasciato – inutile negarlo – l’amaro in bocca per la mancata attribuzione di un assessorato dinanzi alla pioggia di preferenze (vedi il caso Brenda Barnini a cui è toccata ’soltanto’ la guida della Seconda commissione “Sviluppo economico e rurale”). L’Empolese Valdelsa si è confermato il fortino dem sì e delle forze di centrosinistra in modo viscerale, volendo dare una lettura locale squisitamente politica al risultato (schiacciante) del referendum sulla giustizia. Che il plebiscito per il No qui nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, la patria del No. Trionfo netto ovunque con numeri oltre la media

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