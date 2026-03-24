Emergenza climatica rischi e pericoli | Salviamo il pianeta e il nostro futuro

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di riscaldamento globale. Ma che cos’è? Quali sono le sue cause? Come possiamo porre fine a questo problema? È ormai un dato certo che l’aumento della temperatura della Terra è causato dall’ inquinamento prodotto dagli esseri umani. Infatti le fabbriche usano petrolio e gas, contribuendo in modo consistente all’aumento dei gas serra. L’eccesso di questi gas genera diversi problemi, come ad esempio lo scioglimento dei ghiacciai, che porta effetti drammatici per tutto l’ecosistema e il conseguente innalzamento del livello del mare, con pericoli concreti per gli insediamenti umani lungo le coste. Questi cambiamenti portano anche a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, come le gravi alluvioni che hanno colpito il nostro Paese e regioni come l’Emilia-Romagna negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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