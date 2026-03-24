Emendamenti bocciati Angiola punta il dito contro la sindaca a colpi di filastrocca | La città non aspetta

Per il consigliere comunale Nunzio Angiola la sindaca “appare accecata da una chiusura pregiudiziale nei nostri confronti” Per Angiola la sindaca “appare accecata da una chiusura pregiudiziale nei nostri confronti”. “C’era una volta, in quel Palazzo di Città, una che dice: “Il timone? Ce l’ho solo io qua”. Arrivan proposte, roba seria e ben pensata, ma lei manco le guarda. e zac, un’altra bocciata! E cala il sipario, senza manco una discussione: non serve mica leggere, le basta l’intuizione. Tempo pieno per scuole e bambini? “Tagliate le ali ai sogni piccini!” Un pronto soccorso per gli animali? ”Respinto! Non siamo mica ospedali!”. Più controlli, più sicurezza stradale? “Ma no, lasciamo il rischio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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