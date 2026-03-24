Alla Continassa, la Juventus non c’è. E non ci sarà fino a venerdì mattina quando l’agenda bianconera prevede il ritorno in campo. Una ripresa della preparazione in vista del duello di Pasquetta contro il Genoa di Daniele De Rossi con pochi, pochissimi interpreti alle dipendenze di Spalletti: all’appello mancheranno i quindici nazionali, da Bremer a Openda, da David a Kalulu e Gatti, da Cambiaso, Locatelli, Zhegrova, Koopmeiners, Conceiçao, Kostic, Yildiz, McKennie, Adzic a Cabal. Chi, invece, gioca la sua partita è ancora una volta John Elkann: l’amministratore delegato di Exor, nelle ore in cui esce dall’editoria italiana, rinnova il legame della proprietà con il mondo bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elkann blinda la Juve: "Futuro luminoso". Poi cita Sivori: "Quando sembra che tutto sia perduto..."

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