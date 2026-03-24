Elezioni il centrodestra punge De Luca | È preoccupato bussa alle nostre porte

Il centrodestra ha commentato le recenti dichiarazioni del governatore, sostenendo che quest'ultimo sia preoccupato e si avvicini alle loro posizioni. In particolare, un rappresentante del centrodestra ha affermato che De Luca fatica a mantenere la sua attenzione sui propri compiti e si dedica troppo alle questioni degli altri, definendo le sue azioni come un tentativo di interferenza.

"Non ce la fa proprio il buon Cateno De Luca a farsi gli affari suoi e a occuparsi del suo monocolore. Dall’inizio di questa campagna elettorale non passa giorno senza che il sindaco di Taormina metta becco nelle vicende altrui: un atteggiamento che tradisce evidente preoccupazione per l’esito delle elezioni a Messina. Forse anche per questo continua a bussare alle porte del centrodestra, nel tentativo di convincere esponenti e personalità a candidarsi nelle sue liste, un segno chiaro di affanno e nervosismo". E' quanto si legge in una nota dei partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-Mpa, Dc, Udc. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Finto sacerdote bussa alle porte a San Frediano a Settimo: è truffaCASCINA – Un uomo si è presentato alle abitazioni di San Frediano a Settimo fingendosi un sacerdote, nel tentativo di farsi aprire la porta con la... Leggi anche: Rimini bussa alle porte di Cannes, i Comuni a "caccia" di investitori per dare una svolta alle ex colonie Aggiornamenti e notizie su Elezioni il centrodestra punge De Luca... Temi più discussi: Cascini punge Sicari: Dietro di lui i responsabili del non governo dello Scalo; Amministrative 2026: dopo il bilancio del governo Ferrara l'ufficialità sul nome del candidato sindaco del centrosinistra; Amministrative 2026, il Centrodestra (senza la Lega) ufficializza il nome del candidato sindaco: è un noto professionista teatino; Sicari candidato sindaco per il centrodestra: Scriviamo una nuova pagina per far recuperare forza e identità alla nostra città. Referendum, lo scossone nel centrodestra e la spinta al centrosinistra: da Meloni a Schlein, verso le elezioni politiche. Cosa succede oraIl referendum incontrollabile, sfuggito di mano ben oltre il quesito tecnico, inaugura ufficialmente una nuova fase politica: gli equilibri scompaginati ... msn.com Il centrodestra è sconfitto ma felice: «In provincia il nostro Sì ha ottenuto il 60%»La Lombardia approva con il 53% la riforma di Nordio ma perde in città a Brescia: il fronte del «No» è maggioritario. brescia.corriere.it La sconfitta al referendum sulla giustizia non è che l’antipasto di una fase politica molto complicata per la premier e il suo governo: da qui alle elezioni politiche del 2027 ci sarà parecchio da ballare. A cura del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, l'analisi del voto di #AlessandraGhisleri spegne i facili entusiasmi della sinistra: perché quei 2 milioni di voti in più non si tradurranno automaticamente in consensi nelle prossime elezioni politiche x.com