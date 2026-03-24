SORANO Altro che avvio soft della campagna elettorale: a Sorano il clima si fa ogni giorno più acceso e lo scontro si combatte ormai a colpi di lettere, anonime e firmate. Dopo la denuncia per diffamazione presentata dal parroco don Antonio Minucci, domenica è arrivata la sua durissima replica dal pulpito. Durante l’omelia, il sacerdote non ha usato mezzi termini per rispondere agli autori della lettera anonima che lo accusava di non essere imparziale: "Dato che vi siete dichiarati "fedeli di Sorano",- ha detto il parroco ai Fedeli - pensate a quale padrone state servendo! Pensate a quale Dio risponderete un giorno!". Parole forti, con cui don Minucci ha respinto ogni accusa: "Mai questo pulpito è stato luogo di propaganda politica o di pressioni di alcun genere da parte mia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni a Sorano, clima rovente. Il parroco replica a chi lo accusa: "Servite un altro padrone, non Dio"

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