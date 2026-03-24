Eletto alla Camera l’ex tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato in via definitiva per peculato

L’ex tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, è stato eletto alla Camera dei Deputati. Di Rubba era stato condannato in via definitiva per peculato. La notizia si inserisce in un contesto in cui la parola “ladrona” era spesso usata in passato per commentare le vicende della Lega e le critiche riguardanti l’uso dei fondi pubblici.

C’è una parola che torna, riletta oggi, con una certa ironia della storia: “ladrona”. Era il marchio di fabbrica della Lega delle origini, quella di Umberto Bossi morto il 19 marzo scorso, scagliata contro Roma e contro l’uso distorto dei soldi pubblici. Oggi, a distanza di anni, il partito ha mandato in Parlamento un suo ex tesoriere condannato in via definitiva proprio per peculato. Il protagonista è Alberto Di Rubba, eletto alla Camera nel collegio di Rovigo per sedersi sulla poltrona lasciata libera dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Una vittoria che lui stesso rivendica con toni da campagna elettorale appena conclusa: “È una grande vittoria, che mi rende orgoglioso e profondamente grato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eletto alla Camera l’ex tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato in via definitiva per peculato Articoli correlati Leggi anche: Dimmi La Verità | Alberto Di Rubba (Lega): «La mia odissea da vittima di dossieraggio» Uil Fp, Rago eletto segretario responsabile. Gargiulo è tesoriereLa Uil Fp di Imola e circondario rafforza il proprio percorso di continuità: Giuseppe Rago è stato eletto segretario responsabile, durante il... Altri aggiornamenti su Lega Alberto Di Temi più discussi: Risultati elezioni suppletive, Di Rubba e Centenaro eletti alla Camera; Elezioni suppletive, eletti il tesoriere della lega Alberto Di Rubba e Giulio Centenaro; Suppletive, Di Rubba vince nel collegio Rovigo–Bassa Padovana; VIDEO | Suppletive in Veneto: nel padovano eletto Giulio Centenaro. Elezioni suppletive Veneto, i due seggi al cdx: alla Camera leghisti Di Rubba e CentenaroLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni suppletive Veneto, i due seggi al cdx: alla Camera leghisti Di Rubba e Centenaro ... tg24.sky.it Alberto Di Rubba: «Io, lombardo, in corsa in Polesine. Onorato per questa candidatura»Alberto Di Rubba, amministratore federale della Lega: lei, lombardo, è candidato per il centrodestra alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Rovigo, lo ... ilgazzettino.it Congratulazioni a Giulio Centenaro e Alberto Di Rubba, candidati della Lega alle elezioni suppletive di Padova e Rovigo, eletti alla Camera dei Deputati. Buon lavoro! - facebook.com facebook