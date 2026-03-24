EGM in transizione | nuove opportunità in un mercato a maggiore selettività

Nel corso degli ultimi trimestri, il mercato EGM ha attraversato una fase di profonda transizione, sospinto da un contesto macroeconomico in rapido mutamento e da una rinnovata attenzione degli investitori verso le società a minore capitalizzazione. Come sottolinea Stefano Corneliani, Head of Websim Corporate – la divisione di Intermonte specializzata nel mercato EGM -, il 2025 ha rappresentato un punto di svolta: il ciclo di allentamento monetario avviato dalla Federal Reserve e la postura più prudente della BCE hanno contribuito a ridurre il costo del capitale, favorendo una rotazione verso mid e small cap e riportando vitalità su segmenti che negli anni precedenti avevano sofferto una contrazione dei volumi e della liquidità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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