Un nuovo protagonista, probabilmente decisivo. Un elettorato entrato per la prima volta in campo - o tornato al voto dopo anni - ha pesato sull'esito finale del voto referendario. Chi era ai seggi lo ha visto, e i sondaggisti ora cercano di dare una fisionomia a questo corpo per ora informe, anche politicamente. "È un voto anti-politico" spiega Antonio Noto (foto) del Consorzio Opinio che ha effettuato exit poll per Rai. "Se guardiamo dentro i partiti, a come si sono distribuiti i voti, mi pare acclarato che non ci sia stato uno scostamento del voto politico. Una parte di elettorato del centrodestra ha votato per il No, e una parte di elettorato del centrosinistra ha votato Sì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Effetto anti-politica. "È entrato in campo un elettorato nuovo ma non ha partito"

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