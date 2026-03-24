Educational Tour ad Avellino | studenti a confronto per orientare le scelte sul futuro

Domani, mercoledì 25 marzo 2026, Avellino, il liceo Publio Virgilio Marone, con la DS Lucia Forino, ospita una delle tappe dell'Educational Tour promosso dalla Fondazione Italia Education, giunto alla sua XI edizione. L'evento si svolgerà presso le sedi di via T. Cappuccini 75 e 73, e coinvolgerà le classi quarte di diversi istituti cittadini: il Liceo Imbriani, il Liceo De Luca e il Liceo Classico Colletta, oltre agli studenti dell'istituto ospitante. Il tour — attivo dal 2013 e strutturato come un percorso itinerante da Nord a Sud — punta ad aiutare i ragazzi a riflettere sul proprio futuro formativo e professionale dopo il diploma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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