EdiSES diventa Ei-Center EIPASS certificazioni informatiche utili per graduatorie e concorsi
Per chi si prepara a un concorso pubblico o punta a migliorare il proprio profilo nelle graduatorie, i titoli valutabili fanno spesso la differenza. Tra questi rientrano le certificazioni informatiche riconosciute, oggi sempre più rilevanti anche nel mondo della scuola. Da marzo 2026 EdiSES Edizioni è ufficialmente Ei-Center EIPASS, centro autorizzato al rilascio delle certificazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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