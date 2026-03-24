Ecco finalmente come trattare i brufoli Con i pimple patch
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I pimple patch sono i protagonisti discreti di una routine più furba. Quando compare un’ imperfezione la prima reazione è sempre la stessa, toccare. I pimple patch servono esattamente a evitare questo gesto automatico e poco utile, trasformando la gestione del brufolo in qualcosa di più controllato. Schiacciare un brufolo significa aumentare l’infiammazione, spingere batteri e detriti più in profondità e alzare il rischio di macchie e segni. Usare un pimple patch invece crea una barriera fisica che protegge la zona e permette alla pelle di lavorare senza interferenze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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