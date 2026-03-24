All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I pimple patch sono i protagonisti discreti di una routine più furba. Quando compare un’ imperfezione la prima reazione è sempre la stessa, toccare. I pimple patch servono esattamente a evitare questo gesto automatico e poco utile, trasformando la gestione del brufolo in qualcosa di più controllato. Schiacciare un brufolo significa aumentare l’infiammazione, spingere batteri e detriti più in profondità e alzare il rischio di macchie e segni. Usare un pimple patch invece crea una barriera fisica che protegge la zona e permette alla pelle di lavorare senza interferenze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ecco finalmente come trattare i brufoli. Con i pimple patch

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