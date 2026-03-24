A quasi vent’anni dall’omicidio che ha coinvolto Chiara Poggi, il caso torna di recente sotto i riflettori. Nuove testimonianze e approfondimenti emersi potrebbero modificare le versioni dei fatti finora accettate. La vicenda, che ha avuto ripercussioni mediatiche e giudiziarie, si concentra ora su dettagli che potrebbero portare a una revisione della ricostruzione ufficiale.

A quasi vent’anni dall’omicidio che ha sconvolto l’Italia, il caso di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con elementi che potrebbero cambiare radicalmente la ricostruzione finora conosciuta. Una nuova perizia, ancora secretata, starebbe aprendo a scenari inediti sulla dinamica dell’aggressione, sui tempi della morte e persino sull’arma utilizzata. Dettagli che, se confermati, rischiano di rimettere in discussione certezze consolidate nel tempo, inclusa la posizione di Alberto Stasi. La nuova perizia e i tre punti chiave dell’indagine. La consulenza firmata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, consegnata il 23 febbraio alla Procura di Pavia, si concentra su tre elementi fondamentali: l’orario della morte, la dinamica dell’omicidio e l’arma del delitto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ecco com’è andata: Garlasco, ora si scopre tutto. La dinamica dell’omicidio

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