eccellenza toscana ora il mazzola deve guardare alla qualificazione

Non è riuscito a spuntarla, il Valentino Mazzola, con la capolista Rondinella Marzocco, lanciatissima verso la Serie D: al Ceccarelli è finita 0-1. I biancocelesti sono oggi settimi a quota 40, a -5 dal quinto posto, occupato dalla Colligiana. "Ha vinto la Rondinella perché è una squadra forte ed è lassù perché se lo merita ampiamente – le parole del tecnico del Mazzola, Iuri Pezzatini –. Sono quegli avversari che, non appena concedi spazio, sanno sempre come fare male. Faccio i complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi, autori di un grande primo tempo, dove è mancata solamente un po’ di lucidità negli ultimi minuti". "Siamo lontanissimi dai play-off – ha aggiunto il mister biancoceleste –, ma mancano ancora tre partite e dobbiamo avere la testa per credere in questa qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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