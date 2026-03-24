Ecce Homo ritorna in Italia | quando sarà esposto al pubblico

L’opera Ecce Homo di Antonello da Messina sarà presentata al pubblico in Italia per la prima volta. L’esposizione si terrà nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. La mostra rappresenta un’anteprima mondiale dell’opera, che sarà visibile in questa sede per un periodo limitato. La data di apertura e la durata dell’esposizione non sono state ancora comunicate.

Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposta, in anteprima mondiale, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. L'opera è stata recentemente acquistata dallo Stato italiano prima che venisse battuta all'asta Dal 27 marzo fino al 7 aprile l’opera Ecce Homo di Antonelloda Messina sarà esposta, in anteprima mondiale,nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, su iniziativa del Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Saranno presenti il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli.L’opera è stata recentemente acquistata dallo Stato italianoprima che venisse battuta all’asta presso la sede di Sotheby’s a New York. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ecce Homo ritorna in Italia: quando sarà esposto al pubblico Articoli correlati L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in SenatoDal 27 marzo al 7 aprile l'opera verrà custodita nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. L’Ecce Homo di Antonello da Messina torna in Italia: Hyerace sollecita la destinazione al Museo regionaleUna buona notizia per il patrimonio artistico nazionale arriva dall’Italia: lo Stato ha acquisito l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina, capolavoro... A Rainy Night in 1855: Victorian London History for Sleep Aggiornamenti e notizie su Ecce Homo Temi più discussi: Giuli in missione a NY, torna in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina; Giuli a New York recupera l'Ecce Homo di Antonello da Messina e inaugura la mostra su Raffaello; L'Ecce Homo torna in Italia, il ministro Giuli da Sotheby's a New York per riportarlo a casa; Da New York a L’Aquila, il ministro Giuli riporta in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina. L'Ecce Homo torna in Italia: la mostra al SenatoDal 27 marzo e fino al 7 aprile, su iniziativa del Senato della Repubblica e in collaborazione col ministero della Cultura, l'opera ... iltempo.it Trafugata in chiesa venti anni fa Tela dell’Ecce Homo ritorna a casaLa tela realizzata tra il 1775 e il 1785 (questa la datazione ipotizzata), raffigurante l’Ecce Homo, dopo 20 anni, potrà essere ricollocata al suo posto, nella chiesa di San Serafino da dove era stata ... ilrestodelcarlino.it Canto del Vexilla Regis a Gesù Ecce Homo di Pozzo di Gotto Eseguito dai Visillanti della Confraternita Sant' Eusenzio Chiesa Rettoria di Gesù e Maria Barcellona Pozzo di Gotto 1° Venerdì di Quaresima - 20 Febbraio 2026 La Settimana Santa di Barcellon - facebook.com facebook “An unprecedented cultural operation.” Italian Minister of Culture @AlessGiuli in New York for the return to Italy of Antonello da Messina's “Ecce Homo,” acquired by @MiC_Italia and today on view for the first time at @Sothebys. cultura.gov.it/comunicato/288… x.com