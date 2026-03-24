Domani alle 17, alla Domus Mazziniana (in via D’Azeglio 14), il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” dell’ Università di Pisa, in collaborazione con i Dipartimenti di Civiltà e Forme del Sapere e di Filologia, Letteratura e Linguistica, invita la cittadinanza alla discussione pubblica del volume “Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente” di Riccardo Di Segni, rabbino di Roma e già direttore del collegio rabbinico italiano, e Gad Lerner, giornalista e saggista. Saranno presenti gli autori. Dopo i saluti istituzionali di Serena Grazzini (direttrice del CISE) e di Paolo Mancarella (presidente della Domus Mazziniana), gli autori discuteranno del loro libro con gli storici Michele Battini (SNS, CISE) e Carlotta Ferrara degli Uberti (CISE). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ebrei in guerra": faccia a faccia Di Segni-Lerner

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