EasyJet dal 2028 avrà dei nuovi sedili | saranno ultra-leggeri e offriranno più spazio per le gambe

È tempo di grandi novità per easyJet: a partire dal 2028 la compagnia aerea installerà sui suoi dei nuovi sedili ultra-leggeri, che offriranno anche maggiore spazio per le gambe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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