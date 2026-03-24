LUCCA Quest’anno il professor Bracco diventa “maggiorenne”. Specializzato nel 1988, sono infatti esattamente 18 anni che è all’ ospedale di Lucca dove ha introdotto evoluzioni essenziali, come, nel 2008, la laparoscopia. Da venti a trentamila interventi chirurgici all’attivo – non passa praticamente giorno senza essere in sala operatoria, a Lucca, a Pisa o al Versilia – Bracco è un’autentica eccellenza per il sistema sanitario lucchese. E forse potremo goderne ancora un po’. “Ho 67 anni, dunque sono vicino alla pensione che al massimo può arrivare ai 70. La passione c’è e se la salute mi assiste, e i vari meccanismi amministrativi non mi demotivano, per ora senz’altro resto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ vicino alla pensione “Continuo, la passione c’è“

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