"Credo che gli italiani, e i senesi, abbiano perso una grande occasione. Ma la volontà degli elettori va sempre rispettata". Non fa giri di parole Alessandro Manganelli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Siena e capo di Gabinetto del sindaco Nicoletta Fabio. Cosa ha premiato i sostenitori del ’No’ sul nostro territorio? "Hanno avuto una maggiore capacità di mobilitazione e soprattutto hanno politicizzato il Referendum. E’ stato tradito lo spirito referendario, che non dovrebbe essere una lotta tra partiti. I numeri? Ricalcano quelli delle Regionali". FdI e tutto il centrodestra hanno portato a Siena e in provincia tanti ’pezzi da 90’, non ultimo lo stesso Galeazzo Bignami, braccio destro della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "E’ un’occasione persa". Il centrodestra incassa il colpo e va avanti

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