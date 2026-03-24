È stato un presidio di memoria e coscienza nei nostri territori
Galletti Ci sono vite che pur scorrendo con discrezione sanno lasciare un segno profondo. Amico stretto del mio nonno Delfo, compagno di un lungo tratto di strada umana e civile, Insieme alla sua amata Tina è stato tra i fondatori dell’ Anpi dell’ansa dell’Arno e ha contribuito a costruire un presidio di memoria e di coscienza nei nostri territori con passione e pazienza. Davanti alla sua casa, nel luogo segnato dalla fucilazione di civili innocenti, Romano aveva piantato delle rose, e insieme a Tina le ha curate con dedizione costante: un gesto semplice, che racchiudeva però tutta la profondità del suo modo di essere e la sua idea della storia e della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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