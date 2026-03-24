Festeggia Beppe Conte, capo del M5S, che adesso apre alle primarie del Campo Largo dopo aver fischiettato per un bel po’ di tempo. Evidentemente neanche lui, che adesso passa all’incasso, si aspettava una partecipazione così alta al voto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - E ora Beppe Conte passa all'incasso

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