È morto Gino Paoli, figura di spicco della musica italiana e rappresentante della scuola genovese. Autore di numerose canzoni, ha contribuito con la sua musica a definire un modo di scrivere e interpretare la canzone d’autore. La sua carriera si è sviluppata lungo diversi decenni, caratterizzata da uno stile semplice e diretto, che ha lasciato un segno importante nel panorama musicale nazionale.

È morto Gino Paoli, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, figura centrale della scuola genovese e interprete di un’idea di musica essenziale, lontana dalle mode e profondamente legata alla parola. Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia musicale e si è spento nella sua casa sulle alture di Quinto, nel capoluogo ligure, con la vista a picco su mare e città. È morto Gino Paoli: con De Andrè e Tenco fondò la “scuola genovese”. Insieme a Fabrizio De André, Luigi Tenco, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, Paoli ha contribuito a rinnovare profondamente la canzone italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta, introducendo una scrittura più intima, meno convenzionale, a tratti scanzonata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È morto Gino Paoli: canzoni, amori e inquietudini di un maestro

Articoli correlati

Gino Paoli, vita di un ‘collezionista di errori’: le canzoni, gli amori tormentati, la politica. “Quando fingi sei più vero che mai”Genova, 24 marzo 2026 - Diceva che avrebbe voluto immergersi ancora una volta nel blu della Baia di San Fruttuoso, scendere fino alla statua del...

Gino Paoli, addio al poeta di Sapore di Sale: è morto a 91 anni, la musica, gli amori e quella pallottola nel cuoreGino Paoli, pilastro fondamentale della musica d’autore italiana, è scomparso nella sua Genova all’età di 91 anni durante la notte tra il 23 e il 24...

Altri aggiornamenti su Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli: il cantante aveva 91 anni; È morto Gino Paoli: aveva 91 anni; È morto Gino Paoli, l’autore del ‘Cielo in una stanza’ aveva 91 anni; È morto Gino Paoli, il padre della musica leggera italiana.

Pagina 2 | Morto Gino Paoli, l'annuncio commosso in diretta di Antonella Clerici: Ho pensato a Ornella Vanoni...È stato tra i più grandi cantautori italiani, autore di brani celebri come Il cielo in una stanza e Sapore di sale ... corrieredellosport.it

È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

Addio a Gino Paoli. - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com