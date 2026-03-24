E’ morto Beppe noto pizzaiolo

Lutto in città per la scomparsa di un noto pizzaiolo. Si tratta di Giuseppe D’Amelio, da tutti conosciuto come Beppe. D’Amelio aveva la pizzeria in via Trieste dove ha lavorato con impegno e determinazione per decenni. Un’attività che ben presto ha avuto un grande riscontro da parte della clientela. La pizza da Beppe era diventata una sorta di istituzione per diverse generazioni. Molti si fermavano per prenderne una fetta, tanti altri per portarla a casa. I suoi prodotti, pizza, focaccia e calda calda, piacevano a tutti. Un vero e proprio boom. D’Amelio veniva dal sud, come amava dire, precisamente da Avellino. E nel 1958, quando era ancora un ragazzo, iniziò a imparare il mestiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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