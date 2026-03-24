Un nuovo responsabile è stato nominato per le regioni EMEA di Jacquemus. Si tratta di Livio Tabbi, che supervisionerà le attività in Europa, Medio Oriente e Africa. La comunicazione ufficiale dell’azienda specifica che Tabbi riporta direttamente a Sarah Benady. La nomina è stata annunciata recentemente dall’azienda stessa.

Le regioni di Europa, Medio Oriente e Africa di Jacquemus saranno sotto la direzione di Livio Tabbi. Lo annuncia la stessa azienda, che afferma anche che il manager riporta direttamente a Sarah Benady. Tra i suoi compiti, quello di supervisionare le operazioni di vendite dirette e wholesale per i mercati europei e del Medio Oriente. Chi è Livio Tabbi, il nuovo responsabile EMEA di Jacquemus. Il brand apre il 2026 con la nomina di direttori regionali per le Americhe, l’Asia e l’Europa. Tabbi si occuperà di Europa, Medio Oriente e Africa (la regione EMEA). Negli ultimi due anni il manager ha lavorato presso il brand Balibaris. E, in precedenza... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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