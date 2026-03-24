L’agente di un calciatore argentino è arrivato in Italia, ma non ha incontrato il club di appartenenza. Nel frattempo, sono state presentate due offerte per il trasferimento a zero euro. La relazione tra il giocatore e la squadra si è complicata nel corso dell’ultima stagione, portando a possibili cambiamenti in vista del mercato.

Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid spiazza tutti: occhi sul minutaggio per evitare l’obbligo di riscatto. La Juve osserva Salah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto Borussia Dortmund, clamorosa svolta per Schlotterbeck: definito il futuro del difensore tedesco! Lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi Salah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presa Nuovo stadio Inter, parte ufficialmente la VAS: il maxi progetto da 1,5 miliardi entra nella fase decisiva per il futuro di San Siro Nuovo stadio Cagliari: accordo sul PEF e parcheggi gratis, ora resta un nodo da sciogliere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dybala Roma, Antun sbarca in Italia ma non per i giallorossi: due offerte importanti per l’addio a parametro zero

Articoli correlati

Roma-Dybala, addio ai titoli di coda: Antun a Trigoria, ma il rinnovo è un miraggioIl futuro di Paulo Dybala a Roma entra in una fase di gelo polare, proprio mentre l’argentino affronta la riabilitazione post-operazione al menisco.

Roma, i convocati per la Juventus: due rientri per Gasperini! La decisione finale su Dybala, ecco la lista ufficiale dei giallorossiGoretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio?...

As Roma 2016 #trendingshorts #viralvideo #asroma #viralshorts ##viral #shorts

Contenuti utili per approfondire Dybala Roma

Dybala Roma, scenario ribaltato: Antun arriva in Italia ma non vede il club. Due offerte aprono all’addio a parametro zeroLa storia d’amore tra Paulo Dybala e la Roma si è incrinata nel corso di una stagione complicatissima. Per Gian Piero Gasperini la Joya resta il talento più puro della rosa, ma la sua disponibilità è ... calcionews24.com

Futuro Dybala: l'agente Antun è in Italia, ma non per incontrare la Roma. Due offerte per l'addio a zeroLa storia d'amore fra Paulo Dybala e la Roma si è bruscamente incrinata nel corso di questa travagliatissima stagione. Per Gian Piero Gasperini la Joya è sempre stato il giocatore di maggior talento ... calciomercato.com