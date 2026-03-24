Dwayne Johnson in Oceania | da semidio a ' cosplay malriuscito e cringe' è polemica sul web

Il trailer del nuovo film Disney in arrivo il 19 agosto ha suscitato numerose reazioni sui social media, con molti utenti che hanno criticato il personaggio di Maui interpretato dall’attore. Le critiche si sono concentrate principalmente sull’aspetto visivo del personaggio, definito da alcuni “osceno” e “imbarazzante”. La discussione online ha attirato l’attenzione di fan e non, creando un dibattito acceso sulla rappresentazione del personaggio.

Pioggia di critiche sul trailer del live action Disney in arrivo nei cinema il 19 agosto, nel mirino dei fan il look del semidio Maui di Dwayne Johnson. Le reazioni al trailer di Oceania, versione live-action del classico Disney del 2016, non sarebbero state tra le migliori. Ad attirare le critiche dei fan sarebbe soprattutto l'aspetto del semidio Maui di Dwayne Johnson, definito "cringe" per via della parrucca di riccioli neri e del trucco prostetico. Perché Dwayne Johnson indossa il trucco prostetico per interpretare Maui? Il corpo dell'ex wrestler Dwayne Johnson non era abbastanza possente per il personaggio di Maui in versione live-action? Così sembrerebbe a giudicare dalla decisione di far indossare al divo venti chili di trucco prostetico per simulare il corpo tatuato del semidio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dwayne Johnson in Oceania: da semidio a 'cosplay malriuscito e cringe', è polemica sul web Articoli correlati Oceania, Dwayne Johnson svela il trailer ufficiale della versione live-actionJohnson, che torna a vestire i panni (e i tatuaggi) del semidio Maui, ha accompagnato il lancio del filmato con un messaggio entusiasta. La mummia 4, Dwayne Johnson pronto a tornare in un cameo come Re Scorpione?La star di Fast & Furious e Jumanji potrebbe far parte di un nuovo progetto che dovrebbe vedere il ritorno di Brendan Fraser nel cast. Tutto quello che riguarda Dwayne Johnson Temi più discussi: ‘Oceania’, Dwayne Johnson nel trailer ufficiale; Oceania: Primo sguardo a Dwayne Johnson nei panni di Maui; Oceania live-action, il nuovo trailer con Dwayne Johnson e Catherine Laga?aia; Oceania torna in versione live action con Dwayne Johnson - trailer. Dwayne Johnson in Oceania: da semidio a 'cosplay malriuscito e cringe', è polemica sul webPioggia di critiche sul trailer del live action Disney in arrivo nei cinema il 19 agosto, nel mirino dei fan il look del semidio Maui di Dwayne Johnson. movieplayer.it Dietro le quinte di Oceania: la trasformazione di Dwayne Johnson per diventare Maui tra protesi e parruccaDwayne Johnson è il semidio Maui nel nuovo trailer di Oceania e ha raccontato quanto è stato impegnativo trasformarsi in quel personaggio dietro le quinte. comingsoon.it Sono disponibili il nuovo trailer e il poster dell’atteso adattamento live-action Disney di Oceania, con Catherine Lagaaia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna nel ruolo del semidio Maui. Oltre a Lagaaia e Johnson, il cast di Oceania include Jo - facebook.com facebook Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana x.com