Durante il Gran Premio del Brasile, Francesco Bagnaia è stato costretto a ritirarsi dalla gara. La causa principale dell’uscita è stata una caduta verificatasi durante le fasi iniziali dell’evento, che ha causato danni alla sua moto e ha impedito di proseguire in pista. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente riguardo alle motivazioni specifiche dell’incidente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Davide Tardozzi, team manager di Ducati, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alle difficoltà di Francesco Bagnaia nel trovare la “fiducia” necessaria per competere con il suo GP26, specialmente dopo l’incidente occorso durante il Gran Premio del Brasile. Questa situazione segna una fase complessa per il giovane pilota, che ha vissuto un significativo numero di ritiri nelle ultime gare. Durante il Gran Premio, Bagnaia si trovava all’undicesimo posto, appena dietro Johann Zarco, quando ha perso il controllo della sua Ducati GP26 in curva, scivolando e terminando la gara. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ducati: il motivo principale dell’uscita di Francesco Bagnaia dal GP del Brasile.

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