Dua Lipa, Anne Hathaway e Priyanka Chopra tre ambassador specali per Bulgari. La pop star, l’attrice americana e la modella e attrice indiana sono arrivate in Italia, a Milano, per una serata speciale: il lancio della nuova collezione di Alta Gioielleria di Bulgari. Le tre dive sono state protagonista di un esclusivo gala dinner e sfilata tenutasi il 23 marzo 2026, presso la storica Villa Arconati, per presentare la collezione “Eclettica High-End”. Dua, Anne e Priyanka si osno sfidate con look meravigliosi. Dua Lipa ha incantato con un sontuoso abito in velluto nero caratterizzato da una scollatura profonda a “V” e spacco vertiginoso sulla coscia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dua Lipa, Anne Hathaway e Priyanka Chopra, tre stelle in Italia per Bulgari

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