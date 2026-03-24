Dove vedere in tv Scandicci-Milano A1 volley femminile 2026 | orario gara-3 programma streaming

Mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si giocherà Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. Le meneghine si presenteranno al Pala BigMat di Firenze in vantaggio per 2-0 e possono chiudere la serie, meritandosi la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Conegliano-Novara. Le toscane cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per tenere aperto il confronto e tornare nel capoluogo lombardo per disputare il quarto atto. Si torna in campo dopo la vittoria di Milano per 3-0 ottenuta in gara-1 proprio a Firenze e l’affermazione delle ragazze di coach Stefano Lavarini per 3-2 in rimonta di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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