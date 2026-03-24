Torun-Bydgoszcz in autobus, Bydgoszcz-Varsavia-Milano Malpensa in aereo, Milano Malpensa-Milano Centrale-Roma in treno: totale, con partenza poco dopo l’1 di notte, una quindicina d’ore. Ma un oro mondiale val bene un viaggio di ritorno infinito. Per informazioni rivolgersi a Zaynab Dosso, neocampionessa iridata dei 60 indoor. L’Italia, grazie al suo titolo e a quelli di Andy Diaz e Nadia Battocletti, oltre agli argenti di Mattia Furlani e di Larissa Iapichino, ha ottenuto il terzo posto nel medagliere della rassegna, il miglior piazzamento in 21 edizioni, con record di ori e di podi. Anche la quarta piazza nella classifica a punti, che tiene conto dei risultati fino all’8° posto, inferiore solo alla terza di Glasgow 2024, è assai significativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dosso: "Lavoro, fiducia e l'esempio di Jacobs. Così ho capito che potevo diventare grande"

Articoli correlati

Nesta: “Maldini, un esempio: quando l’ho visto ho capito perché il Milan vinceva sempre”Giornata speciale, questo giovedì 19 marzo 2026, per Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e oggi allenatore.

“Lavoro e successo mi avevano reso avido. Ho ricevuto insulti di ogni tipo e ho capito che ‘sti scemi non sono giovanissimi”: parla Andreas MullerAndrea Muller, ospite a “La volta buona” di Caterina Balivo ieri 19 marzo, ha raccontato della sua storia d’amore con Veronica Peparini.

Aggiornamenti e notizie su Dosso Lavoro fiducia e l'esempio di...

Temi più discussi: Zaynab Dosso: Ho fatto un salto a livello mentale, era il mio momento. Adesso focus sui 100 metri; Inter, stop per Mkhitaryan: salta la Fiorentina. L'esito degli esami; Mattia Furlani argento ai Mondiali indoor di atletica; ?L'oroscopo di lunedì 16 marzo, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani.

Il benessere e la fiducia aumentano fatturato e produttività in aziendaA Hilton, Cisco, MetLife, Biogen e Auditel le medaglie d’oro del premio assegnato ieri da Great place to work. Nelle 75 imprese del ranking che compie 25 anni crescita media dei ricavi del 20% rispett ... ilsole24ore.com

«Il lavoro si costruisce con la fiducia. L’ho imparato da mio padre mugnaio»CAPITALE UMANO. L’amministratore delegato di Dallara e presidente di Motor Valley, Andrea Pontremoli, racconta come un episodio d’infanzia con suo padre gli abbia insegnato a trattare i giovani da ... ecodibergamo.it

Dal Dosso contro i contratti alternativi: «Perdita media di circa 8.000 euro annui per lavoratore» facebook

5TARS Andy Diaz Nadia Battocletti Zaynab Dosso Larissa Iapichino Mattia Furlani #atleticaitaliana #WorldAthleticsChamps x.com