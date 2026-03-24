Dopo le polemiche oggi ospite in università Adriano Scianca | Seminario aperto a chiunque sia interessato

Il professor Tuppini, promotore del corso dedicato al filosofo tedesco Martin Heidegger e del connesso ciclo seminariale, respinge le critiche invitando alla partecipazione diretta alle conferenze All’Università di Verona il ciclo di seminari dedicato al corso “Teorie dell’Assoluto”, quest’anno incentrato su “Heidegger filosofo della tecnica”, si è trasformato negli scorsi giorni in occasione di confronto e polemica pubblica. L’iniziativa, rivolta anzitutto alle studentesse e agli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche del dipartimento di Scienze umane, prevede infatti anche quattro incontri con ospiti provenienti da ambiti diversi ma accomunati da un interesse teorico per i temi trattati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Una selezione di notizie su Adriano Scianca

Argomenti discussi: Università, polemica sulla partecipazione di Scianca ai seminari di Filosofia; Università di Verona, bufera su Scianca: Spazio al neofascismo.