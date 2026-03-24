Dopo il risultato negativo al referendum, il governo si trova di fronte alla necessità di dimettersi. La vittoria del No rappresenta un rifiuto chiaro di modificare la Costituzione, che rimane invariata. La consultazione popolare si è conclusa con una larga maggioranza contro il cambiamento proposto, lasciando inevasa la richiesta di riforma e determinando un cambio di rotta nelle dinamiche politiche.

La Costituzione non si tocca. È il messaggio sostanziale – direi il messaggio morale – della vittoria travolgente del No. Hanno provato a stravolgere la Costituzione che li ha banditi; hanno provato a delegittimare la magistratura, e a mettersela sotto i piedi; hanno parlato di Csm “paramafioso” mentre andavano a cena dai mafiosi; hanno strumentalizzato famiglie nel bosco e vittime di omicidio; hanno occupato televisioni e giornali, manganellando chi diceva No; hanno mentito sistematicamente su tutto; hanno impedito ai fuorisede di votare, perché sapevano che i giovani non sono con loro. E tutto questo lo hanno fatto spergiurando che era perché i cittadini contassero di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo la sonora sconfitta del referendum, al governo non resta che fare una cosa: andarsene

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