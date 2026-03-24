Dopo il risultato del referendum, che ha respinto la riforma proposta, si apre una nuova fase nel dibattito sul sistema di giustizia. L’esito ha riflesso una volontà chiara da parte degli elettori di mantenere il modello stabilito dalla Costituzione, evitando modifiche sostanziali. Restano quindi al centro dell’attenzione le prossime mosse sul fronte delle riforme, che continuano a essere un tema di discussione pubblica.

L’esito referendario che ha respinto la riforma segna un passaggio di grande valore civile: ha espresso in modo netto la volontà popolare di confermare il modello di giustizia tracciato dalla Costituzione. Rimane fermo il presidio fondamentale: tutti i magistrati sono “soggetti soltanto alla legge”, non solo nella forma ma anche nella sostanza. Tuttavia sarebbe un errore scambiare questo esito per un punto di approdo. Occorrono ora le “vere” riforme della giustizia, affinché questa sia realmente più equa, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. In tale prospettiva, diventa difficile eludere uno dei nodi del sistema ancora non risolto: il ruolo assunto nel tempo dalle correnti associative. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dopo il successo del referendum, resta il tema delle vere riforme

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