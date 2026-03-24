Roma, 24 marzo 2026 – Prova a sorridere, ma è un tentativo quasi eroico destinato al fallimento. Le proporzioni della batosta subita da Giorgia Meloni, andate ben al di là delle più fosche paure, sono troppo pesanti per poter essere dissimulate. Ammette la sconfitta, la prima da quando è a Palazzo Chigi, con lo spoglio delle schede ancora in corso: un video di appena 46 secondi. “Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel programma. Gli italiani si sono espressi con chiarezza e noi rispettiamo la loro decisione. Resta il rammarico per un’occasione persa per modernizzare l’Italia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo il referendum, governo ko. Premierato in soffitta. Il focus si sposta su economia e recupero dei giovani

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