Dopo le dimissioni di due membri del governo, il primo ministro ha confermato di non considerare una crisi politica conseguente alla sconfitta referendaria. Contestualmente, ha chiesto alla ministra di mantenere un atteggiamento coerente, ripetendo la stessa linea adottata con i colleghi che hanno r lasciato l’incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso dichiarazioni pubbliche del capo del governo.

Il governo esclude una crisi dopo la sconfitta al referendum, ma incassa le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi mentre Giorgia Meloni invita la ministra Daniela Santanchè a seguire la stessa linea. Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi Al termine del faccia a faccia con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, prima Delmastro e poco dopo Bartolozzi rimettono i rispettivi incarichi. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni», spiega l’esponente di Fratelli d’Italia, rivendicando di aver «sempre combattuto la criminalità», negando di aver «fatto nulla di scorretto», ma riconoscendo «una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dopo Delmastro e Bartolozzi, Meloni alza l’asticella: “Stessa scelta per la Santanchè”

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