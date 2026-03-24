ABBONATI A DAYITALIANEWS Missile su Tel Aviv: danni e feriti. In seguito a un attacco missilistico lanciato dall’Iran, almeno un ordigno dotato di una testata da circa 100 chilogrammi di esplosivo ha colpito il centro di Tel Aviv. L’impatto ha provocato almeno sei feriti e gravi danni materiali in un’area densamente popolata della città. La risposta israeliana. In reazione all’attacco, le forze armate israeliane hanno avviato operazioni militari mirate contro obiettivi situati nell’Iran occidentale. In particolare, sono stati presi di mira lanciatori di missili e infrastrutture strategiche ritenute coinvolte nelle operazioni offensive. Le fonti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dopo attacchi Iran, Israele bombarda Teheran

Articoli correlati

L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele lancia attacchi di terra in Libano e bombarda Teheran | Trump: li facciamo a pezzi, ora arriva la grande ondata. Bombe sui siti nucleari di Natanz e IsfahanL’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di...

Iran, Israele bombarda Teheran: forti esplosioni nella notte(LaPresse) Diverse esplosioni hanno illuminato il cielo nella parte occidentale di Teheran nelle prime ore di sabato, mentre aerei da guerra...

ISRAELE bombarda L'IRAN: esplosioni a TEHERAN

Altri aggiornamenti su Dopo attacchi

Temi più discussi: Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; Iran lancia missili su Israele dopo morte di alti funzionari; Iran minaccia: 'Se invasi mineremo tutto il Golfo'; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi.

Trump ferma punta all'accordo, dopo attacchi dell'Iran Israele bombarda Teheran - LIVEBLOG08:26 Dopo attacchi Iran Israele bombarda Teheran 07:57 Raid Usa contro miliziani filo-Teheran in Iraq, 15 morti 05:36 Iran lancia nuova ondata di missili contro Israele, colpito un edificio Spiragli ... ansa.it

Iran lancia razzi su Tel Aviv, Israele risponde bombardando Teheran. Prezzo del petrolio risale oltre i 100 dollariDopo l’attacco missilistico iraniano, con almeno un missile con una testata da 100 chilogrammi di esplosivo che ha causato almeno 6 feriti e ingenti danni nel cuore di Tel Aviv, le forze israeliane ... ilfattoquotidiano.it

Trump: "Gli Usa rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui molto buoni" Gli Stati Uniti rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui "molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni". Lo afferma Donald Trump su Truth. https://shorturl.at/KlFHJ facebook

Dopo le parole di #Trump, su un rinvio degli attacchi in Iran dopo i colloqui “molto buoni” con Teheran, il petrolio scivola a 90 dollari (-8,7%). Questa mattina aveva superato i 100 dollari. Le borse europee azzerano le perdite. Si raffredda lo spread sui in area x.com