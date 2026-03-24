Secondo uno studio condotto dalla Mayo Clinic, le donne in postmenopausa che utilizzano la terapia ormonale insieme a tirzepatide, farmaco approvato dalla FDA per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità, hanno registrato una perdita di peso significativamente più marcata rispetto a chi assumeva soltanto il farmaco. In media, la perdita di peso è risultata circa del 35% superiore nel gruppo che combinava i due trattamenti. I risultati, pubblicati su The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health, aprono nuove prospettive nel trattamento dell’obesità nelle donne dopo la menopausa e nella gestione dei rischi ad essa associati. La menopausa è un periodo della vita femminile spesso correlato a un aumento di peso e a una maggiore probabilità di sviluppare sovrappeso e obesità. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Donne sopra i 50 anni perdono fino al 35% in più di peso grazie a questo approccio

Articoli correlati

Hai più di 50 anni e vivi al Sud? Questo Bonus da 500€ potrebbe avere il tuo nomeBasta aver superato da poco i 50 anni e vivere al SUD, sono questi i requisiti minimi per accedere al ricco bonus da ben 500 euro.

Barry Keoghan interpreta il Joker con un approccio nuovo, rottura di tradizione dopo 35 anniBarry Keoghan interpreta il Joker in *The Batman 2* con un approccio inedito, che spezza una tradizione di oltre trentacinque anni.

Wrongly Jailed and Homeless Girl Is Taken Home by a CEO Who Falls for Her

Aggiornamenti e notizie su Donne sopra

Temi più discussi: Cohausing: addio solitudine, benvenuta condivisione. Ecco le donne che scelgono di vivere insieme; Occupazione femminile: numeri da primato, Campagnola al top; Gira la moda. Le tendenze capelli per cinquantenni che non ti aspetti; Le Poste lanciano opas su Tim da 10,8 miliardi. Lo Stato italiano oltre il 50% del nuovo gruppo.

Cohausing: addio solitudine, benvenuta condivisione. Ecco le donne che scelgono di vivere insiemeDonne senior felici di abitare sotto lo stesso tetto. Il co-living al femminile è fenomeno in piena espansione, che fa fronte alla dilagante solitudine, oltre che ai costi della vita in forte aumento ... iodonna.it

Breast Health Day: la prevenzione anche per le donne sotto i 50 anniA sostegno della Giornata per la Salute del Seno (Breast Health Day), giunta alla sesta edizione, Europa Donna – la Coalizione Europea che rappresenta gli interessi delle donne nella prevenzione del ... 27esimaora.corriere.it