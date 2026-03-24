Donne del sud una serata di eccellenza e impegno | consegnati i premi 2026 a palazzo Turrisi

Si è svolta lo scorso 23 marzo, con grande partecipazione di pubblico, la cerimonia di consegna del Premio all’Impegno “Donna del Sud”, giunto alla sua diciottesima edizione. L’evento, organizzato dalla Federazione di Volontariato Donne del Sud, ha trasformato Palazzo Turrisi a Lecce in un palcoscenico di valori, riconoscimenti e storie di determinazione. Nata nel 2006 da un’idea di Tiziana Lezzi, l’associazione si propone di valorizzare, sostenere e tutelare le donne che operano nei campi dell’arte, della cultura e della moda, creando un vero trampolino di lancio per trasformare le aspirazioni in realtà, superando le barriere geografiche e sociali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Aggiornamenti e notizie su Donne del sud una serata di eccellenza...

Temi più discussi: Donne, risorsa sommersa; Gender gap: la parità uomo-donna è lontana 123 anni; AFRICA/SUD SUDAN - ResPEct: le donne con disabilità affrontano ‘ferite invisibili’ di violenza e traumi; Donne in Comune, Sindache cresciute di 8 volte in 40 anni: sono 1.187.

Donne del Sud, una serata di eccellenza e impegno: consegnati i Premi 2026 a Palazzo TurrisiLECCE - Si è svolta ieri, con grande partecipazione di pubblico, la cerimonia di consegna del Premio all'Impegno Donna del Sud, giunto alla sua diciottesima ... corrieresalentino.it

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SOSTENIAMO ANDOS CHIOGGIA! Le donne del gruppo creativo ANDOS vi aspettano con i loro simpatici oggetti pasquali presso l’atrio dell’Ospedale di Chioggia. Questa mattina l’apertura del banchetto che sarà presente fino a mercoledì 25 marzo dalle ore - facebook.com facebook

Il Ministro @Antonio_Tajani interviene all'evento "Donne del mio tempo". Segui la diretta youtube.com/live/6601oAZZk… x.com