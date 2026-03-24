Domani Ravenna celebra il Dantedì

È arrivato il giorno dedicato a Dante Alighieri. Il 25 marzo Ravenna celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo poeta, istituita nel 2020 per onorare l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia. Per il sesto anno consecutivo, la città propone un programma ricco di eventi, incontri e attività didattiche, coinvolgendo scuole, cittadini e appassionati. Tutte le scuole potranno beneficiare inoltre dell’ingresso gratuito a Museo e Casa Dante da oggi a domenica 29 marzo, mentre gli altri visitatori potranno entrare gratuitamente domani. "Con il Dantedì – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia - Ravenna rinnova un legame intimo e profondo con il Poeta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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